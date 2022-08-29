Крым едва попал в десятку самых популярных направлений по осеннему туристическому кешбэку

Программа осеннего туристического кешбэка стартовала "очень активно", считает глава Ростуризма Зарина Догузова. За первые дни программой воспользовались около 100 тыс. человек. Россияне купили туров и забронировали гостиниц на 2,5 млрд руб. Кешбэк, таким образом, составил порядка 500 млн руб. Продажи у туроператоров по сравнению с обычными днями выросли до двух с половиной раз.

"Туристы бронируют как бархатный сезон, так и горнолыжку в ноябре-декабре – например, Шерегеш. Пользуются популярностью санатории, круизы", - сообщила Догузова в своем Telegram-канале.

Особенность осеннего сезона – из топа самых популярных направлений выбыл Крым. Он занял только девятое место, меньше продажи только в Башкирию. Причем это не связано с климатическими условиями осенью и зимой – регионы с более холодным климатом пользуются большей популярностью. В лидерах теперь Сочи, Краснодарский край и Кавказские Минеральные воды, четвертое место у Подмосковья. Также в лидерах Казань, Алтай, Дагестан, Калининград.

Стоит отметить, что в десятке нет ни одного дальневосточного направления, между тем, правительство увеличило кешбэк по этому направлению до 40%. Возможно, это связано с высокой стоимостью перелетов в регион – даже с учетом скидки в 40 тыс. руб.

Продажи туров с кешбэком продлятся до 10 сентября. Но в случае, если запланированная на кешбэк сумма (3 млрд руб.) будет выбрана туристами раньше, продажи будут остановлены досрочно.