Губернатор Новосибирской области Андрей Травников: Технопром-2022 прошел на высоком организационном уровне

Губернатор Андрей Травников подвел итоги IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022» в ходе оперативного совещании в правительстве Новосибирской области 29 августа.

«На прошлой неделе прошло масштабное мероприятие – IX форум технологического развития «Технопром-2022». В этом году он действительно был очень масштабным – и по продолжительности, количеству участников, мероприятий, которые проходили на площадке форума. График был настолько плотный, и количество участников настолько большим, что было сложно выкроить окошко для отдельных мероприятий, которые нужно было включить в план форума. В этом году было задействовано несколько площадок. В целом «Технопром» прошел на высоком организационном уровне, с высокой заинтересованностью, как у очных участников, так и у тех, кто участвовал в мероприятиях, просматривал мероприятия в онлайн режиме. Благодарю всех, кто занимался организацией «Технопрома», кто сопровождал наших гостей», – подчеркнул глава региона.

О предварительных итогах XI Международного форума технологического развития «Технопром» главе региона доложил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

В форуме приняли участие 12 тысяч человек, из них почти 9 тысяч участвовали очно, более 800 спикеров, участвовали делегации 19 стран. В режиме онлайн за мероприятиями форума наблюдали представители более 60 стран, в том числе США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и других.

Участниками форума стали представители более 250 корпораций и индустриальных партнеров, институтов развития. В их числе Росатом, Газпром, Ростелеком, Норникель, Объединенная двигателестроительная корпорация, Фонд «Сколково».

Программа форума включала 10 треков, более 200 мероприятий. Все они были посвящены различным аспектам главной темы – обеспечение технологической независимости России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В работе выставки участвовали 145 экспонентов, она включала 17 индивидуальных и 9 коллективных стендов. Впервые была построена площадка, включавшая несколько тематических залов, и каждый из них на протяжении всех дней работы Форума принимал участников и гостей. Здесь проходили симпозиумы, «круглые столы», беседы, встречи. Проведение мероприятий непосредственно на выставке позволило значительно увеличить поток посетителей к стендам. Площадка главного стенда была представлена в форме кольца, символизирующего наш ЦКП «СКИФ».

Большой интерес представляли в этом году мероприятия – спутники «Технопрома». Это Сибирская Венчурная ярмарка, на которой состоялся заинтересованный диалог стартапов с инвесторами, форум «Наука будущего – наука молодых», участниками которого стали более 370 молодых аспирантов и магистрантов.

Также Вадим Васильев отметил мероприятия, проводимые под эгидой «Платформы НТИ» и Фонда НТИ. Здесь шла выработка тем и смыслов «Архипелага НТИ- 2023». «Архипелаг» – это площадка, где формируются прорывные проекты и его ценность в том, что мы приучаем всю с страну к мысли, что практически любая идея может быть реализована в короткие сроки до реальной продукции. В этом году заключительная часть проводилась в Севастополе. Проекты Новосибирской области вошли в число победителей. Принято решение о проведении «Архипелага-2023» в Новосибирской области.