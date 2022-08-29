29 Августа 2022
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Рабочие завода &quot;Уральские локомотивы&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Google разрешил сомневаться в эффективности масок и вакцин

Польза масок и вакцин при ковиде может обсуждаться и больше не подпадает под запрет. Это следует из содержания страницы с политикой о дезинформации Google, сообщил американский независимый журналист Тим Пул.

В новой версии методических указаний по борьбе с дезинформацией о ковиде отсутствуют пункты о масках, которые были еще в начале 2022 года. Еще в январе утверждалось, что заявления о вреде ношения масок для здоровья или о том, что они не снижают риск заболевания, являются дезинформацией. Сейчас этого нет, как и нет постановления о том, что дезинформацией являются заявления, что вакцины не снижают риск заболевания.

Google фактически признал очевидное, поскольку два года масочного режима и быстрой ковид-вакцинации почти всего населения во многих странах не предотвратили дальнейшего продолжения заболеваемости, а в ряде стран после прививочной кампании даже были беспрецедентные уровни заболеваемости и смертности.

Теги: Google, ковид, маски, вакцины



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