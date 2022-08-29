29 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Подкуп избирателей за еду в Первоуральске (2022) | Фото: скриншот с видео Натальи Крыловой

Избирком и "ЕР" прокомментировали инцидент с возможным подкупом избирателей в Первоуральске

Свердловское отделение партии "Единая Россия" прокомментировало видео из Первоуральска, где волонтеры движения "Город Первых" якобы пытаются подкупить избирателей продуктовыми наборами. Вместе с пакетами горожанам вручали брошюры кандидата в депутаты гордумы Татьяны Ржанниковой из "Единой России". В партии Накануне.RU сообщили, что никакого подкупа не было, а инцидент является провокацией политических оппонентов.

"Партия "Единая Россия" и кандидаты, выдвинутые от партии, никак не связаны с выдачей подобных наборов. Наличие в кадре агитационных материалов наших кандидатов считаем провокацией политических оппонентов", - заявили в пресс-службе.

В Избирательной комиссии Свердловской области Накануне.RU также рассказали, что по данному факту ни к ним, ни в территориальный избирком Первоуральска сообщений не поступало.

"Судя по ситуации, там обратились в правоохранительные органы, поэтому, возможно, они решили пойти таким путем и, возможно, это даже лучше, потому что у правоохранительных органов есть больше полномочий по фиксации каких-то подобных фактов. В таком случае тот орган, который принял данную информацию, по этой информации проводит проверку. В рамках этой проверки могут быть обращения в избирательную комиссию. Если будет установлен какой-либо факт - именно юридический факт, тогда могут быть уже какие-то последствия для тех людей, которые участвовали в данном событии", - пояснили в областном избиркоме.

В полицейском главке Свердловской области заявили, что разбираться с предвыборными нарушениями прерогатива избирательных комиссий и не стали комментировать якобы произошедшее задержание активистов.

Напомним, что скупка голосов влечет как административную, так и уголовную ответственность.

Теги: Единая Россия, Первоуральск, подкуп, избиратель, избирком



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