29 Августа 2022
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Армия и ВПК Украина
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Украинский дрон сбит на подлете к хранилищу ядерного топлива на ЗАЭС, - Минобороны

Украинский беспилотник был сбит возле хранилища ядерного топлива и отходов на Запорожской АЭС, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, 28 августа украинские военные направили беспилотник для удара по территории ЗАЭС. Его удалось сбить на подлете к спецкорпусу №1, где хранятся ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы.

Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса. Серьезных разрушений удалось избежать, пострадавших нет.

Напомним, 27 августа в Минобороны РФ заявили, что киевский режим продолжает акции "ядерного терроризма" на Запорожской атомной электростанции. За артиллерийскими подразделениями ВСУ территория станции обстреляна трижды. Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы "ВестингХаус".

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что миссия агентства с ним во главе выехала на Запорожскую АЭС. Он рассчитывает, что эксперты уже на этой неделе прибудут на станцию.

Теги: дрон, запорожская аэс, минобороны



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