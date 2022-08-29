29 Августа 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

В Пермском крае пропавшую медсестру нашли мертвой

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" по факту безвестного исчезновения жительницы города Чусовой, 1999 года рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

23-летняя женщина пропала 26 августа. По словам ее родственников, она пошла в один из местных баров. Уехала женщина в компании с барменом на такси. Нашли пропавшую мертвой, 28 августа, в лесу у одного из домов по ул. Стаханова. Тело потерпевшей было с признаками насильственной смерти. Женщина работала медсестрой, у нее остался годовалый ребенок.

"На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа в составе следователя следственного отдела по городу Чусовой, эксперта и оперативных работников территориального отдела полиции, ГУ МВД России по Пермскому краю, также сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления СК РФ. В настоящее время следователем назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, во взаимодействии с сотрудниками полиции организованы мероприятия по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: медсестра, убийство, уголовное дело



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