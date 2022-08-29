29 Августа 2022
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Коллаж, Украина, Владимир Зеленский (2022) | Фото: Накануне.RU

Боевик ВСУ заявил о "победах" в "Ютубе"

Боевик ВСУ Владимир Регеша заявил о том, что украинское командование лжет, рассказывая о бесконечных победах. Реальность совсем иная, написал он в Facebook (деятельность соцсети признана экстремистской и запрещена в РФ).

Судя по его посту, Регеша воевал под Донецком. И когда надо было помочь ВСУ в Песках, то помощь искали "по всему фронту". А в итоге Пески были потеряны ВСУ, хотя и тогда об этом не сообщали. Только там погибли 500 украинских солдат, но до этого никому нет дела, так как у Киева везде одни "победы".

Также ежедневно сообщается об уничтоженных танках и артиллерии российских войск, но все это пустые отчеты, которым нет доверия.

"Приятно поражен тем, что мы повсюду побеждаем, ежедневно освобождаем города и села, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику. Залужные, Арестовичи, Маркусы и подобные им, обращаюсь к вам. Я горжусь, что живу в одно время с такими "героями", как вы. Вы повсюду "побеждаете", а такие невежды, как мы, повсюду страдаем", - написал Регеша.

"Где же мы побеждаем? В фейсбуке, ютубе, инстаграме (деятельность соцсети признана экстремистской и запрещена в РФ). И все", - заключил он.

Ранее большой резонанс недавно вызвало признание боевика ВСУ Сергея Гнездилова, который заявил о разгроме в районе Песок и громадных потерях ВСУ. Об аде для ВСУ заявил тогда и Владимир Зеленский.

Теги: Украина, ВСУ



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