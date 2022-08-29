Энергетики "Россети Урал" стали лидерами чемпионатов профмастерства по методике WorldSkills

С 22 по 26 августа профессионалы со всей России принимали участие в открытых корпоративных чемпионатах профессионального мастерства ПАО "Россети" "Молодые профессионалы" по методике WorldSkills, которые проходили в Москве и Ростове-на-Дону. В течение недели профессиональную оценку обеспечивали 39 экспертов. За звание лучших боролись 10 команд компаний группы "Россети" и энергетических компаний-партнеров.

Специалисты "Россети Урал" одержали победу в компетенциях "Эксплуатация кабельных линий электропередачи", "Интеллектуальные системы учета электроэнергии" и "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики".

Соревнования по компетенции "Эксплуатация кабельных линий электропередачи" проходили на учебно-тренировочной площадке "Россети Московский регион". Победителем стал электромонтер Евгений Волошин ("Россети Урал" - "Екатеринбург"). Руководил подготовкой участника заместитель главного инженера "Россети Урал" - "Екатеринбург" Руслан Колебин. Второе место – "Россети Кубань", третье место – "Россети Центр и Приволжье".

Состязания по компетенциям "Интеллектуальные системы учета электроэнергии" и "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики" состоялись на территории учебного центра "Россети Юг" в Ростове-на-Дону.

Первое место в компетенции "Интеллектуальные системы учета электроэнергии" завоевали сотрудники из филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго": мастер Аргаяшского РЭС Тимур Мухаметшин и мастер Сосновского РЭС Владимир Белозерцев. Лидером команды был заместитель начальника технической службы контроля и эксплуатации учета филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" Вадим Хлызов. Второй стала команда из компании "Россети Тюмень", третьими - участники из "Россети Московский регион".

Лидером в "Обслуживании и ремонте оборудования релейной защиты и автоматики" стал Максим Евсеев из "Россети Урал" - "Екатеринбург". Руководили подготовкой победители корпоративных чемпионатов ПАО "Россети" прошлых лет главный специалист "Россети Урал" Максим Шведов и начальник службы релейной защиты и автоматики "Россети Урал" - "Екатеринбург" Андрей Кадуйский. Второе место занял участник "Россети Московский регион", а третье - АО "Сетевая компания", Республика Татарстан.