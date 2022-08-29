В Челябинске подписали договор на строительство линии метротрамвая за 49 млрд рублей

"Челябинский метротрамвай" и компания "Моспроект-3" подписали договор на разработку проектной документации и строительство линии метротрамвая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Напомним, компания "Моспроект – 3" победила в аукционе на проектирование и строительство линии метротрамвая. Речь идет о строительстве линии "Север-Юг", которая соединит Северо-запад и ЧМЗ с железнодорожным вокзалом. Протяженность линии 9,45 км, из которых 7,124 км подземного пути, и два подземных остановочных комплекса. Завершить строительные работы подрядчик должен до конца декабря 2025 года. Работы компания выполнит за 49 млрд рублей.

Генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова рассказала, что инженерам компании предстоит работа на участках скального грунта со сложной гидрологией. Кроме того, в процессе работы под метротрамвай будет частично адаптирован станционный комплекс "Торговый центр" и 2 км ранее пройденных тоннелей.

Напомним, в конце декабря Алесей Текслер утвердил перечень мероприятий по реализации проекта метротрамвая. Согласно документу, на проект в 2022 – 2025 годах планируется направить около 73 млрд рублей, в том числе 55,3 млрд рублей предусмотрено на строительство метротрама, а 17,5 млрд руб. – на обновление трамвайной системы. В феврале глава Челябинска Наталья Котова утвердила документацию по планировке территории для строительства метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть в Советском, Центральном, Курчатовском, Калининском, Ленинском и Тракторозаводском районах города.

В августе Минстрой РФ завершил распределение инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 1 трлн рублей. Челябинской области будет направлен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 73 млрд рублей в 2024—2025 годах на реализацию проекта метротрамвая. Средства пойдут на строительство метротрамвая, восстановление трамвайной сети с заменой подвижного состава. В 2022 году на строительство метротрамвая в Челябинске направят 8 млрд 288 млн руб.