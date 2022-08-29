23% британцев не собираются включать отопление этой зимой из-за высокой "коммуналки"

Почти каждый четвертый (23%) взрослый британец планирует вообще не включать отопление предстоящей зимой из-за стремительного роста счетов за коммуналку. Средняя температура воздуха в зимние месяцы в Лондоне составляет 5 градусов выше ноля.

Исследовательская компания Savanta ComRes, на данные которой ссылается издание Independent, сообщает, что в семьях с детьми до 18 лет число тех, кто готов мерзнуть, оказалось еще выше (27%). .

69% респондентов заявили, что будут реже включать отопление (в Великобритании большинство домохозяйств может регулировать подачу горячей воды в систему отопления дома – прим. ред.). 11% намерены взять кредит, чтобы оплачивать коммуналку.

Пессимистические настроения наблюдаются на фоне прогнозов о небывалом росте цен на энергоносители – до 80% к октябрю. В результате годовой расход среднего домохозяйства на тепло и горячую воду увеличится с 1971 до 3549 фунтов стерлингов.