29 Августа 2022
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Иннопром, Новоуральский городской округ (2014) | Фото: Накануне.RU

Границы ТОСЭР "Новоуральск" планируется расширить

В Минэкономразвития РФ в ближайшее время будет направлена заявка на расширение границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Новоуральск". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Заявка подготовлена мининвестом региона, администрацией Новоуральска и управляющей компанией "Атом-ТОР" на основе данных о потребностях действующих и потенциальных резидентов в получении дополнительных земельных участков. В состав ТОСЭР "Новоуральск" предлагается включить 22 земельных участка общей площадью 88,22 гектара.

ТОСЭР в Новоуральске создана в 2019 году. На сегодняшний день там зарегистрированы 22 резидента, вложено 480 млн рублей, создано 724 рабочих места. К реализации действующими и потенциальными резидентами заявлен ряд проектов, которые увеличат общий объем инвестиций более чем на 2 млрд рублей.

Также планируется создание 693 рабочих мест. В числе заявленных проектов выпуск химической продукции, производство трамвайных кузовов, металлоконструкций, обработка неметаллического вторсырья, выпуск асфальтобетонных смесей и другие.

Теги: Новоуральск, ТОСЭР, расширение



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