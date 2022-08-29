29 Августа 2022
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Зеленая роща, заброшенная больница (2018) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургскую заброшенную больницу передали под строительство онкоцентра

В Екатеринбурге завершилась процедура передачи заброшенной больницы в "Зеленой Роще" новому владельцу - АО "Екатерининская больница". Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации региона. Акционерное общество планирует облагородить территорию здания и построить на его месте онкологический центр.

Речь идет о территории с пятиэтажным зданием стоимостью 61,6 млн рублей, нежилым помещением за 4,1 млн рублей и земельным участком в 3,35 га за 264,8 млн рублей. АО "Екатерининская больница" создана при поддержке Фонда реконструкции и поддержки Екатерининской больницы и регионального правительства, которому переходит 25% уставного капитала и одна акция больницы.

Напомним, что прошлым летом в Екатеринбурге был создан фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы. В состав учредителей вошли Андрей Козицын, Андрей Симановский и АО "Русская медная компания". Директором утверждена Татьяна Прусевич, которая также входит в руководство Фонда святой Екатерины. Предполагалось, что Фонд займется восстановлением заброшенной больницы в "Зеленой роще", которая закрылась в 2000 году.

Позднее, в январе текущего года глава региона Евгений Куйвашев сообщил, что больницу гарантированно снесут после того, как с нее будет снят охранный статус.

Теги: заброшенная больница, онкоцентр, Екатерининская больница



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