На Южном Урале с районной мэрии взыскали 2 млн рублей в пользу ребенка после нападения собак

С администрации Коркинского района суд взыскал 2 млн рублей в пользу 11-летней девочки, пострадавшей от укусов бездомных собак, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 16 февраля собаки напали на ребенка, когда он шел в школу. Девочка получила травмы головы и тела. Ее госпитализировали в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. Согласно заключению эксперта, у ребенка были множественные раны, которые отнесены к тяжкому вреду здоровья. Девочка перенесла несколько операций и продолжает лечение. Также ей причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, психологическом стрессе и физической боли.

Прокурор обратился в суд с иском к администрации Коркинского района о взыскании причиненного морального вреда в размере 2 млн рублей. Суд требования удовлетворил. Также в суде рассматривается иск прокурора города о возложении на администрацию обязанности создать приют для временного содержания бездомных животных.