МАГАТЭ оставит несколько специалистов на ЗАЭС на постоянной основе

Гендиректор МАГАТЭ намерен оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что миссия МАГАТЭ находится в пути на ЗАЭС. По словам постпреда, делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". Их сопровождает большая команда сотрудников ООН по логистике и безопасности.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что миссия агентства с ним во главе выехала на Запорожскую АЭС. Он рассчитывает, что эксперты уже на этой неделе прибудут на станцию.