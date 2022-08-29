"Почта России" займётся доставкой лекарств на дом

Доставка безрецептурных лекарств "Почтой России" теперь доступна жителям малых населенных пунктов и удаленных территорий 77 регионов РФ.

"Почта России" начала доставлять на дом безрецептурные лекарственные препараты жителям малых населённых пунктов и удалённых территорий. Новый сервис уже запущен в 1,2 тыс. отделениях "Почты" в 77 регионах России", - цитирует ТАСС заявление "Почты".

Компания сможет доставить препараты, не требующие специальных температурных условий транспортировки и хранения. Доставка фармацевтических препаратов осуществляется в соответствии с поручением президента РФ. Как отметил руководитель бизнеса "Лекарства" "Почты России" Владимир Виноградов, только 14% аптек из 70 тыс. в РФ находятся в малонаселенных пунктах.