Производителей минералки приравняли к нефтяникам и отказали им в льготах

Малые и средние предприятия, занимающиеся производством минералки, оказались отсеченными от господдержки. Причина – добыча полезных ископаемых. Федеральный закон 209 гласит, что компании, добывающие и реализующие полезные ископаемые, не получают господдержку для МСП. А минеральная вода по закону – такое же полезное ископаемое, как нефть и газ.

На этот момент обратил внимание бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он рассказал о пензенской компании "Исток", которая производит газировку, квас, а также минералку. Производитель и хотел бы претендовать на импортозамещение в области сладких напитков, но без льгот это невозможно.

"У "Истока" в структуре продаж лечебно-столовые воды занимают даже не основную долю выручки, но вот льготного лизинга от "Корпорации МСП" на новое отечественное оборудование для модернизации производства по этой причине им не видать. Странно, правда? – пишет Титов в своем Telegram-канале. - В России совсем немного производственного малого бизнеса. "Исток" относится как раз к этой, весьма экзотической для нас категории. И неправильно лишать его поддержки только потому, что минеральная вода, как и нефть с углем, добывается из недр земли".

Омбудсмен отмечает, что о сверхприбылях при производстве минералки говорить не приходится.

Сейчас с этим вопросом аппарат уполномоченного по правам бизнеса обратился в Минэкономразвития.