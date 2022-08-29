Производителей минералки приравняли к нефтяникам и отказали им в льготах

29 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
(2006) | Фото: Накануне.ru

Производителей минералки приравняли к нефтяникам и отказали им в льготах

Малые и средние предприятия, занимающиеся производством минералки, оказались отсеченными от господдержки. Причина – добыча полезных ископаемых. Федеральный закон 209 гласит, что компании, добывающие и реализующие полезные ископаемые, не получают господдержку для МСП. А минеральная вода по закону – такое же полезное ископаемое, как нефть и газ.

На этот момент обратил внимание бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он рассказал о пензенской компании "Исток", которая производит газировку, квас, а также минералку. Производитель и хотел бы претендовать на импортозамещение в области сладких напитков, но без льгот это невозможно.

"У "Истока" в структуре продаж лечебно-столовые воды занимают даже не основную долю выручки, но вот льготного лизинга от "Корпорации МСП" на новое отечественное оборудование для модернизации производства по этой причине им не видать. Странно, правда? – пишет Титов в своем Telegram-канале. - В России совсем немного производственного малого бизнеса. "Исток" относится как раз к этой, весьма экзотической для нас категории. И неправильно лишать его поддержки только потому, что минеральная вода, как и нефть с углем, добывается из недр земли".

Омбудсмен отмечает, что о сверхприбылях при производстве минералки говорить не приходится.

Сейчас с этим вопросом аппарат уполномоченного по правам бизнеса обратился в Минэкономразвития.

Теги: минеральная вода, полезные ископаемые, льготы, мсп, борис титов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети