29 Августа 2022
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посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

Возобновление COVID-ограничений в школах к эпидсезону не требуется, — Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре заявили, что вводить COVID-ограничения в школах к эпидсезону не требуется.

"На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 гг. возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется", - сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в Госдуме заявили, что продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом может повлиять на формат проведения Дня знаний в российских школах.

Есть вероятность, что 1 сентября школьники не пойдут на праздничные линейки, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Теги: ограничения, школы, коронавирус



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