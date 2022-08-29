Возобновление COVID-ограничений в школах к эпидсезону не требуется, — Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре заявили, что вводить COVID-ограничения в школах к эпидсезону не требуется.

"На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 гг. возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется", - сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в Госдуме заявили, что продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом может повлиять на формат проведения Дня знаний в российских школах.

Есть вероятность, что 1 сентября школьники не пойдут на праздничные линейки, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.