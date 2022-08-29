В Свердловской области задержан вооруженный мужчина, выдававший себя за ветерана ФСБ

В Свердловской области полицейскими из подразделения дознания ОВД Верхней Салды возбуждено дело против местного жителя, выдававшего себя за ветерана ФСБ.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, успешную спецоперацию по задержанию лжесиловика в звании подполковника провели сыщики ФСБ совместно с полицейскими ГИБДД в районе 50 км автодороги "Нижний Тагил – Нижняя Салда".

"При осмотре салона личного кроссовера, на котором передвигался гражданин, представители МВД обнаружили боевой пистолет Макарова с арсеналом патронов калибра 9 мм. Кроме того, у мужчины было изъято поддельное удостоверение ветерана Федеральной службы безопасности. На вопросы, откуда, его владелец ответил оперуполномоченным, что, якобы, приобрел "корочку" пять лет назад через всемирную паутину в надежде использовать при посещении аптек и других социальных учреждений для получения скидок. А "ствол" он, типа, нашел в лесном массиве, но сдать криминальную находку в райотдел не успел.

До судебного разбирательства липовый подполковник будет находиться под подпиской о невыезде. Подобные "шалости" по действующему законодательству караются лишением свободы на период до пяти лет", - отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ "Незаконный оборот огнестрельного оружия". Органами внутренних дел решается вопрос о возбуждении еще одного дела по части 5 статьи 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа", которая предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, либо арест до шести месяцев.