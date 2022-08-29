29 Августа 2022
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Автобус столкнулся с &quot;Газелью&quot; (2022) | Фото: УМВД Югры

Автобус столкнулся с "Газелью" под Нижневартовском

В Нижневартовске автобус, следовавший из Сургута, наехал на стоящую на обочине "Газель", сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции автономного округа.

"Водитель 1980 года рождения, управляя автобусом "ГОЛАЗ", двигаясь из Сургута в Нижневартовск, на 113 км данной автодороги, допустил съезд на правую обочину с последующим наездом на стоящее из-за неисправности транспортное средства "ГАЗ", - сообщили в пресс-службе МВД региона.

Автобус столкнулся с "Газелью"(2022)|Фото: УМВД Югры

Автобус столкнулся с "Газелью"(2022)|Фото: УМВД Югры

ДТП произошло в ночь с 28 на 29 августа. Пострадали четыре человека - водитель "ГАЗ" и трое пассажиров автобуса.

Теги: Автобус, Газель, ДТП, Нижневартовск



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