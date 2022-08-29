Автобус столкнулся с "Газелью" под Нижневартовском

В Нижневартовске автобус, следовавший из Сургута, наехал на стоящую на обочине "Газель", сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции автономного округа.

"Водитель 1980 года рождения, управляя автобусом "ГОЛАЗ", двигаясь из Сургута в Нижневартовск, на 113 км данной автодороги, допустил съезд на правую обочину с последующим наездом на стоящее из-за неисправности транспортное средства "ГАЗ", - сообщили в пресс-службе МВД региона.

ДТП произошло в ночь с 28 на 29 августа. Пострадали четыре человека - водитель "ГАЗ" и трое пассажиров автобуса.