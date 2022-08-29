Екатеринбуржец в 10 раз увеличил сумму ущерба от ДТП, завязав драку с пострадавшим

Житель Екатеринбурга в 10 раз увеличил сумму ущерба за ДТП, которую он вместе со знакомым обязан выплатить пострадавшему в аварии. Изначально повреждения автомобиля были незначительными и оценивались в чуть больше 28 тыс. рублей, однако после драки сумма увеличилась до более 350 тыс.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, конфликт произошел в июне 2020 года на автодороге Екатеринбург – Пермь. Автомобиль "Toyota Camry" врезался в "Hyundai", чем повредил бампер и деформировал переднее крыло последней. После столкновения водитель (Ч.) и пассажир (К.) "Toyota" развязали словесную перепалку с водителем (Х.) "Hyundai", а после и драку. Последнему нанесли удары по голове ногами, после чего гнев виновников ДИП перешел на автомобиль. У машины также было разбито заднее стекло, разорвана задняя защитная шторка стекла, поврежден молдинг и уплотнитель стекла. У пострадавшего позднее были диагностированы ушибы мягких тканей головы и химический ожог склеры глаз.

В ходе административного расследования Ч. и К. не отрицали своей вины. К ним Х. и подал иск с требованием взыскать ущерб и компенсацию морального вреда. Верх-Исетский районный суд встал на сторону пострадавшего, обязав нарушителей порядка выплатить последнему ущерб от ДТП в сумме 29 тыс. 133 рубля, ущерб 260 тыс. 927 рублей и компенсацию морального вреда в сумме 30 тыс. рублей. Также солидарно с троих ответчиков взысканы расходы на услуги специалиста – 6 тыс. рублей, на услуги представителя – 20 тыс. рублей и госпошлина – 6 тыс. 401 рубль.

После Ч. пытался обжаловать и отменить решение в Свердловском областном суде, однако не нашел там поддержки. Решение суда первой инстанции осталось без изменений.