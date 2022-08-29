29 Августа 2022
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Банковская карта (2022) | Фото: fdlx.com

Данные клиентов СДЭК могли снова попасть в сеть

Логистическая компания СДЭК подтвердила, что в сети могли оказаться данные, "похожие на базу клиентов "CDEK.Shopping и СДЭК.Маркет", передает РИА Новости. Сейчас в СДЭК выясняют обстоятельства случившегося. В компании подчеркнули, что в данных утечки нет паспортных сведений и банковской информации.

По данным СМИ, в сети оказалось около 120 тыс. фамилий, номеров телефонов, логинов/паролей и адресов электронной почты.

В июле сообщалось о еще одной утечке из СДЭК – тогда речь шла о 160 млн строк данных. А в июне клиенты компании подали коллективный иск – из-за утечки, произошедшей еще зимой.

Теги: сдэк, утечка, персональные данные



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