Данные клиентов СДЭК могли снова попасть в сеть

Логистическая компания СДЭК подтвердила, что в сети могли оказаться данные, "похожие на базу клиентов "CDEK.Shopping и СДЭК.Маркет", передает РИА Новости. Сейчас в СДЭК выясняют обстоятельства случившегося. В компании подчеркнули, что в данных утечки нет паспортных сведений и банковской информации.

По данным СМИ, в сети оказалось около 120 тыс. фамилий, номеров телефонов, логинов/паролей и адресов электронной почты.

В июле сообщалось о еще одной утечке из СДЭК – тогда речь шла о 160 млн строк данных. А в июне клиенты компании подали коллективный иск – из-за утечки, произошедшей еще зимой.