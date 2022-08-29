Гражданина Украины, вместе с Вовк готовившего убийство Дугиной, объявят в розыск

Участника украинской диверсионно-террористической группы Богдана Цыганенко объявят в розыск за пособничество в убийстве Дарьи Дугиной, сообщает ТАСС.

"Гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, подозреваемый в подготовке убийства Дугиной, будет объявлен в розыск", - сообщили в правоохранительных органах.

Ранее ФСБ России сообщила, что установила участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство Дарьи Дугиной.

По данным ведомства, мужчина обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Также Цыганенко вместе с Вовк собрал самодельную бомбу в арендованном гараже на юго-западе Москвы. За день до преступления он выехал за пределы России.