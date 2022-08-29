29 Августа 2022
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флаг Эстонии (2019) | Фото: Estoniia.ru

Россияне могут потерять свою недвижимость в Эстонии

Визовые ограничения для россиян, а также отказы банков проводить платежи могут стать причиной потери недвижимости гражданами РФ в Эстонии, считает замглавы МВД Эстонии Вейко Коммусаар.

"Если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, может наступить это крайнее последствие. Мы в данный момент не предполагаем, что Эстонии следует предпринять здесь какие-либо смягчающие шаги", - цитирует РИА Новости чиновника.

В Эстонии у россиян зарегистрировано более 41 тыс. объектов недвижимости, но большинство из хозяев имеют также эстонский вид на жительство. Только 4,5 тыс. россиян, обладающих недвижимостью в стране, требуются визы.

Теги: россияне, эстония, недвижимость, вид на жительство, гражданство, виза



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