Три человека пострадали в ДТП в Челябинской области

В Челябинской области три человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в ОГИБДД Кыштыма, авария произошла вечером 28 августа на 71 км автодороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым. Водитель автомобиля Богдан не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 11193.

В результате ДТП оба водителя и пассажирка ВАЗ получили травмы. Они госпитализированы в больницу.