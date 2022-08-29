Благотворителей из Первоуральска поймали на подкупе избирателей за еду

29 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Подкуп избирателей за еду в Первоуральске (2022) | Фото: скриншот с видео Натальи Крыловой

Благотворителей из Первоуральска поймали на подкупе избирателей за еду

В Первоуральске по квартирам ходят благотворители с продуктовыми наборами. Волонтеры отдают еду, как они утверждают, в рамках адресной помощи, однако вместе с пакетами жильцам якобы вручают и брошюры кандидата в гордуму от "Единой России" Татьяны Ржанниковой. На этом действии двоих возможных пропагандистов поймала свердловский депутат от КПРФ Наталья Крылова.

"Продукты раздавали волонтеры общественного движения "Город Первых". В обычные будни ребята проводят субботники и красят скамейки. Это очень радует горожан! А на выборах их начальники прикрываются вывеской этого движения. В агитации кандидаты не пишут, что баллотируются от "Единой России". Ассоциируют себя только с "Городом Первых", - рассказывает Крылова.

Подкуп избирателей за еду в Первоуральске(2022)|Фото: скриншот с видео Натальи Крыловой

На видео волонтер сообщает, что брошюры с депутатом раздает самостоятельно исключительно в целях ознакомления горожан. При этом продуктовые наборы лично она не раздает - их отдает ее коллега. В машине благотворителей также была куча мерча от партии. На место происшествия был вызван наряд полиции, который и увез волонтеров. В отдел полиции приехал адвокат, который вел себя с представителями КПРФ крайне агрессивно.

Подкуп избирателей за еду в Первоуральске(2022)|Фото: скриншот с видео Натальи Крыловой

В пресс-службе "Единой России" пообещали Накануне.RU прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, что Татьяна Ржанникова является директором МАОУ "Среднеобразовательная школа №7" и избирается в гордуму Первоуральска по одномандатному избирательному округу №20. Напомним также и то, что скупка голосов имеет как административную, так и уголовную ответственность.

Теги: Первоуральск, подкуп, избиратель, Единая Россия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети