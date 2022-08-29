Благотворителей из Первоуральска поймали на подкупе избирателей за еду

В Первоуральске по квартирам ходят благотворители с продуктовыми наборами. Волонтеры отдают еду, как они утверждают, в рамках адресной помощи, однако вместе с пакетами жильцам якобы вручают и брошюры кандидата в гордуму от "Единой России" Татьяны Ржанниковой. На этом действии двоих возможных пропагандистов поймала свердловский депутат от КПРФ Наталья Крылова.

"Продукты раздавали волонтеры общественного движения "Город Первых". В обычные будни ребята проводят субботники и красят скамейки. Это очень радует горожан! А на выборах их начальники прикрываются вывеской этого движения. В агитации кандидаты не пишут, что баллотируются от "Единой России". Ассоциируют себя только с "Городом Первых", - рассказывает Крылова.

На видео волонтер сообщает, что брошюры с депутатом раздает самостоятельно исключительно в целях ознакомления горожан. При этом продуктовые наборы лично она не раздает - их отдает ее коллега. В машине благотворителей также была куча мерча от партии. На место происшествия был вызван наряд полиции, который и увез волонтеров. В отдел полиции приехал адвокат, который вел себя с представителями КПРФ крайне агрессивно.

В пресс-службе "Единой России" пообещали Накануне.RU прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, что Татьяна Ржанникова является директором МАОУ "Среднеобразовательная школа №7" и избирается в гордуму Первоуральска по одномандатному избирательному округу №20. Напомним также и то, что скупка голосов имеет как административную, так и уголовную ответственность.