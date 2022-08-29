"Автомобилист" нацелился на первое место в новом сезоне КХЛ

Директор екатеринбургского ХК "Автомобилист" Максим Рябков рассказал о задачах клуба на предстоящий сезон.

Напомним, новый чемпионат Континентальной хоккейной лиги "Автомобилист" начнет 2 сентября, сыграв дома с ярославским "Локомотивом". Как сообщил Рябков на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, задача неизменна – бороться за победу в Восточной конференции.

"А дальше уже смотреть выше. Нет ни одной команды в нашей лиге, которая не мечтает о завоевании трофея. Естественно, надо стремиться к первому месту, а не к пятому, шестому или восьмому", - отметил функционер.

По его словам, выигрыш Востока – не та цель, на которой стоит останавливаться. Но на сегодняшний день задача сформулирована именно таким образом.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что бывший нападающий сборной России и экс-капитан "Автомобилиста" Павел Дацюк пока не обращался в екатеринбургский клуб насчет организации его прощального матча.