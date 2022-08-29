Мишустин назначил главу Роскадастра

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Владислава Жданова главой Роскадастра, сообщает Правительство РФ.

В 2015-18 гг. Владислав Жданов был вице-президентом АК "Алроса", позже работал в "РЖД" в качестве советника генерального директора. В декабре 2021 г. был назначен директором ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра".

Напомним, в начале августа Мишустин подписал постановление об объединении АО "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ", Федеральной кадастровой палаты и Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных в Роскадастр. Документ был опубликован 1 августа на портале правовой информации и в тот же день вступил в силу.