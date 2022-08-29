29 Августа 2022
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Лесной пожар (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

За выходные площадь сгоревших в Рязанской области лесов выросла почти на 550 га

Площадь сгоревших в Рязанской области лесов за выходные дни увеличилась еще почти на 550 гектаров. К утра понедельника она достигла 20,12 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

На 06.00 мск воскресенья площадь, пройденная лесными пожарами, составляла 19,57 тысячи гектаров, уточнил он.

Накануне стало известно, что география дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась: смог от лесных пожаров в Рязанской области фиксировали сразу семь метеостанций Московской области.

В субботу вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации пожаров, заявил, что открытого горения в лесах Рязанской области нет, вспыхивают очаги внутри сгоревшей территории, но их тут же локализуют.

Теги: лесные пожары, рязанская область



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