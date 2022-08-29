В Нижневартовске мужчина напал на волонтера благотворительной организации "Помоги продержаться"

В Нижневартовске мужчина напал на волонтера благотворительной организации "Помоги продержаться", передает корреспондент Накануне.RU.

В организацию вартовчане приносят вещи для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и которым нужна помощь. Мужчина, напавший на волонтеров организации, регулярно, мешками выносил одежду. Вот и 23 августа "любитель халявы" выносил мешки с одеждой и агрессивно отреагировал на волонтера, который снимал происходящее на телефон.

В частности, на кадрах видно, как мужчина, выносящий мешки с одеждой, угрожает женщине разбить ее гаджет.

После этого волонтеры решили работать с нуждающимися по контрактам.

"Мы закрываем теперь двери для всех. Свободный доступ на склад прекращен для всех, кроме тех, кто приходит по контракту и беженцев. Вещи принимаем. Стучитесь, пожалуйста. Нам страшно. Мы боимся за свое здоровье и жизнь. Мы хотим лишь помочь тем, кому нужна помощь, но не собираемся кормить наглых, бесцеремонных паразитирующих типов. Если вы, господа, выбрали такой способ общения, мы разрываем с вами отношения. Свою энергию, свое время мы не хотим посвящать вам, наглые и злые люди. Не приходите больше никогда. Вас даже с контрактом мы не хотим видеть. Решайте свои проблемы сами и забудьте к нам дорогу", - говорится в сообщении организации.

Волонтеры также сообщили, что обратились в полицию, поскольку мужчина угрожал им расправой, если видео будет опубликовано

Получить оперативный комментарий от правоохранителей не удалось. На звонок никто не ответил.