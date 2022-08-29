"Решение за ним": в "Автомобилисте" не знают, когда Дацюк проведет прощальный матч

Бывший нападающий сборной России и экс-капитан "Автомобилиста" Павел Дацюк пока не обращался в екатеринбургский клуб насчет организации его прощального матча. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил директор уральской хоккейной команды Максим Рябков.

Напомним, в конце июня Дацюк заявил, что собирается покинуть спорт, но каких-либо сроков ухода не назвал.

Как рассказал сегодня Максим Рябков на пресс-конференции в Екатеринбурге, официально Павел не делал заявлений по этому вопросу.

"Отчасти что-то такое звучало на прощальном матче Александра Семина. Но вся инициатива в руках самого Павла. Мы с ним на постоянной связи. Он практически ежедневно у нас во дворце, оказывает помощь в работе нашей системы. Поэтому решение за ним, в первую очередь", - рассказал директор "Автомобилиста", отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, сейчас Павел Дацюк занимается в клубе индивидуальным развитием молодых игроков.

Напомним, в позапрошлом сезоне Дацюк был капитаном "Автомобилиста". Однако перед началом нового чемпионата нападающий не решил, продолжать ли ему карьеру, но остался в родном клубе.