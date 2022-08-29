С деньгами, но без здоровья. Гособвинитель рассказал, почему просил для охранника "Ельцин-центра" обязательные работы

Помощник прокурора Верх-Исетского районного суда Иван Анисимков сказал журналистам, почему бывший охранник "Ельцин-центра", инвалид третьей группы, получил обязательные работы вместо штрафа.

Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Александру Васильеву, охраннику, пририсовавшему картине Анны Лепорской "Три фигуры" глазки, 180 часов обязательных работ. Ранее сторона защиты отмечала, что у пенсионера слабое здоровье и выполнение физической работы для него будет равноценно пытке. В связи с этим адвокат Алексей Бушмаков настаивал на выплате подсудимым штрафа, предоставив справку об имеющихся вкладах. Однако сторона обвинения, как и суд, не учли доводы адвоката и медицинские характеристики подсудимого.

"В ходе рассмотрения уголовного дела с учетом позиции самого подсудимого, который пояснил нам о своем материальном положении, о тех денежных средствах, имеющихся на счетах, своем источнике дохода, было принято решение, что мера наказания в виде штрафа не будет способствовать и ухудшит его материальное положение, - заявил Анисимков.

По его словам, вид обязательных работ Васильеву назначат органы, исполняющие наказание. Результат перевоспитания пенсионера за 180 часов будет полностью зависеть от него самого. Он также добавил, что испорченная картина была успешно отреставрирована и уже доставлена обратно в Третьяковскую галерею.