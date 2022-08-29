29 Августа 2022
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Общество Челябинская область
Медведь, Тюменская область, трасса (2017) | Фото: youtube.com

В Челябинской области жители просят губернатора спасти медвежонка от отстрела

Жители Магнитогорска просят губернатора Алексея Текслера спасти медвежонка, который появился на территории озера Банное.

Зверя заметили отдыхающие на курортах "Родина" и "Юбилейный".

"Несколько дней назад на территории появился медвежонок-подросток, напуганный и любопытный. Мамы нет, похоже, еë убили браконьеры и теперь мишке грозит та же участь. В сообществе "Газета Абзелил" мы прочитали, что кто-то дал лицензию на отстрел медвежонка, потому что отдыхающие начали жаловаться на присутствие животного. Но ведь так нельзя", - написала жительница в группе "А.Л.Текслер, помоги" в соцсети.

Жители просят отловить медведя и передать в зоопарк или выпустить подальше от людей. "Помогите животному спастись, это его дом, из которого его вытесняет человек, вырубая лес, застраивая озеро и загаживая Банное. Он не виноват ни в чем и не заслуживает смерти", - подчеркнула женщина.

Напомним, в прошлом году двух медвежат заметили жители рядом с горнолыжным центром "Банное". Они искали еду рядом с домами и могли представлять угрозу для людей. Было принято решение животных отловить и передать в зоопарк. В октябре прошлого года одного медвежонка поймали и доставили в зоопарк. Девочка получила кличку Шкода. Второго медвежонка найти не смогли. В начале апреля 2022 года медвежонка снова заметили в жилом массиве. И с помощью клетки-ловушки поймали хищника. Это тоже оказалось девочка, ее доставили в зоопарк.

Теги: медведь, зоопарк, отстрел,



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