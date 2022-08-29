Генассамблея ООН может принять резолюцию о новом "праве человека" - аборте

В Генеральной Ассамблее ООН подготовлена резолюция с призывом объявить "правом человека" аборты. Как сообщают американские организации по защите семьи и детей, соответствующий пункт внесен в текст документа под давлением представителей ЕС и администрации Джо Байдена.

В резолюции провозглашается, что правительства всех стран должны обеспечить "доступ к безопасному аборту" в качестве вопроса политики и "обеспечить поощрение и защиту прав всех женщин и их сексуального и репродуктивного здоровья". Последнее выражение в документах ООН является эвфемизмом, направленным на подавление рождаемости.

Вице-президент по правовым исследованиям американского Центра семьи и прав человека Стефано Дженнарини заявил, что ЕС и правительство США пытаются подорвать давний консенсус Генеральной Ассамблеи о том, что аборты - это вопрос, который должен решаться на национальном уровне без внешнего вмешательства, что было закреплено на Каирской конференции 1994 года. Он считает, что Вашингтон продавил это из-за решения Верховного суда США, отменившего гарантии абортов на федеральном уровне и передавшем вопрос в ведение штатов, так как в конституции США не говорится о таком "права", как аборт, и, следовательно, федеральные власти не могут его гарантировать.

Решения ГА ООН необязательны к исполнению, но если резолюция будет продавлена, то все учреждения ООН получат мандат на пропаганду абортов как "прав человека", хотя это очевидно отрицает право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека. Также делегации Генассамблеи обеспокоены тем, что формулировки и термины резолюции могут быть использованы для пропаганды содомии и трансгендерности под предлогом борьбы с сексуальным насилием.

Пропаганда абортов продвигается на фоне быстрого снижения рождаемости в мире. В 2021 году суммарный коэффициент рождаемости в мире опустился до 2,3 ребенка на женщину. Две трети населения мира проживает в странах, где рождаемость опустилась ниже уровня 2,1 ребенка на женщину, то есть ниже уровня воспроизводства.

Что касается влияния абортов на демографию, то во всех странах вскоре после их легализации рождаемость падала. Так, в начале 1970-х рождаемость в США была 2,4 ребенка на женщину, а через 10 лет - 1,8 (там аборты были легализованы в 1973 году). То же самое было практически во всех странах, в том числе в России, где аборты были снова введены Хрущевым в 1955 году.

Помимо демографии, не менее важный вопрос - можно ли просто так лишать жизни зачатых и развивающихся в утробе матери детей. Традиционные религии считают это обыкновенным убийством. Либеральные демократии не принимают жизнь детей во внимание.