29 Августа 2022
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Столовая в детском лагере им. Титова в Верхней Сысерти (2022) | Фото: Накануне.RU

Бесплатное питание для младших школьников улучшило отношение родителей к федеральной власти - опрос

Российские ученики 1-4 классов уже два года получают бесплатное горячее питание в школе. И 39% родителей считают, что ситуация со школьной едой за это время улучшилась. Но при этом столько же – 37% - полагают, что ситуация вообще не изменилась. Это данные исследования, проведенного социологической компанией Russian Field.

Основные недостатки школьного питания по мнению родителей школьников — это невкусная еда и недостаточное разнообразие блюд. А вот на размер порций почти никто не жалуется.

80% респондентов сказали, что бесплатное питание в школе для них важно с материальной точки зрения. 84% родителей высказываются за организацию бесплатной еды в школе и для учащихся 5-11 классов.

Интересно, что организация бесплатного питания для младших классов сказалась на отношении людей к властям. Так, 40% респондентов стали лучше относиться к федеральным властям. У 56% отношение не изменилось, а у 4% оно стало хуже.

Родители готовы дать и свои рекомендации по улучшению школьного питания. Например, стоит повысить качество продуктов, расширить меню, поменять в столовых технику и оснащение, повысить квалификацию поваров и ввести возможность выборах блюд.

Теги: бесплатное питание, столовая, школа, родители



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