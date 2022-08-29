ФСБ: Убийство Дугиной вместе с Вовк готовил еще один украинец

ФСБ России установила участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство Дарьи Дугиной.

По данным ведомства, гражданин Украины Богдан Цыганенко (1978 года рождения) приехал через Эстонию 30 июля. За день до преступления он выехал за пределы России.

Отмечается, что мужчина обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Также Цыганенко вместе с Вовк собрал самодельную бомбу в арендованном гараже на юго-западе Москвы, сообщает ФСБ.

Уточняется, что Вовк лично следила за Дугиной на парковке для гостей фестиваля "Традиция", поехала за ее машиной на Mini Cooper и привела бомбу в действие.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов ранее заявлял Nakanune.RU, что Вовк могла достать номера и даже взрывчатку уже на территории РФ, "и конечно, у нее здесь были подельники".

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили украинские спецслужбы. Исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.

Вовк, по данным ФСБ, после совершения убийства выехала в Эстонию. Позднее венский отель Ibis Wien Hauptbahnhof подтвердил информацию о том, что в одном из номеров останавливалась женщина, похожая на Вовк. Сообщалось, что гражданка Украины, подозреваемая в убийстве Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи РФ. А на днях в прессе появились фото с якобы мертвой Вовк в австрийской квартире, однако выяснилось, что эти снимки старые и на них другая женщина.