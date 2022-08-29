Суд отправил в колонию уральских подростков, напавших с молотком на женщину-продавца

Суд на Среднем Урале назначил наказание двоим подросткам, напавшим на женщину-продавца с молотком.

Ранее сообщалось, что одному из подростков 14, а другому – 15 лет. Все случилось в марте этого года в селе Байкалово. Парни решили напасть на продавца, чтобы похитить деньги и имущество, а все похищенное юные подельники договорились поделить между собой.

Вечером 21 марта подростки подошли к магазину, где один передал другому металлическую часть молотка. Убедившись, что внутри никого нет, он вышел и сообщил об этом соучастнику, а тот зашел и набросился на продавца. Молотком, руками и ногами он нанес женщине не менее 10 ударов по голове и телу, причинив ей вред здоровью средней тяжести.

Затем малолетний разбойник забрал кассовый аппарат с деньгами, сигареты и имущество продавщицы, после чего покинул магазин. Впоследствии обоих удалось найти.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в результате преступления владельцу торговой точки и продавцу был причинен ущерб более 22 тысяч рублей. За это суд назначил младшему подростку 2,5 года лишения свободы, а его старшему соучастнику – 2 года и 1 месяц. Оба будут отбывать сроки в воспитательной колонии.

Кроме этого, в пользу продавщицы взыскана компенсация морального вреда в 500 тысяч рублей. Юных разбойников взяли под стражу в зале суда.