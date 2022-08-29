29 Августа 2022
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Политика За рубежом
санкции (2014) | Фото:

Страны Балтии предложили ввести против РФ новые торговые и энергетические санкции

Прибалтийские страны выступили с предложениями по новым санкциям против России, сообщил МИД Эстонии.

Латвия, Литва и Эстония предложили включить в восьмой пакет антироссийских санкций новые ограничения по SWIFT, торговле и энергетике, пишет Regnum.

В Прибалтике также выступили за расширение списка подсанкционных физических и юридических лиц из России.

Ранее страны Балтии и Польша выступили за запрет шенгенских виз для россиян.

При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласной поддержки.

Теги: санкции, страны балтики, россия



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