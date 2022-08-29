29 Августа 2022
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Политика За рубежом
Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

ГБР Украины возбудило уголовное дело против генерала - оппонента Зеленского

ГБР Украины возбудило уголовное дело против бывшего заместителя секретаря СНБО генерала Сергея Кривоноса, которого 11 августа раскритиковал Владимир Зеленский за то, что Кривонос комментировал действия военного командования.
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Зеленский назвал такие комментарии безответственными. И результат не заставил себя ждать. Известный украинский журналист и пропагандист Юрий Бутусов сообщил, что Кривоноса проверяют на причастность к выдаче незаконных приказов при организации обороны аэропорта Жуляны в первые недели российской военной операции. Указание о возбуждении дела дал сам Зеленский, уверен Кривонос.

Он обвиняется в незаконной обороне аэропорта. Подтекст в том, что до начала военной операции России он был уволен из армии за критику бездействия Зеленского в сфере обороны: в ВСУ не хватало личного состава, выплаты задерживались, а руководство отчитывалось об успехах. После продвижения российских войск к Киеву он получил устный приказ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного руководить обороной Жулян. Его действия были одобрены, и 13 марта Залужный подписал приказ о его зачислении на военную службу и подтвердил полномочия по обороне Жулян. Но в конце марта он узнал, что это приказ отменен Зеленским.

"Я узнал в руководстве ВСУ, что сделано это по приказу Верховного главнокомандующего. Мне сказали прямо мои источники: "Наверху полагают, что скоро будет победа, и после войны должен быть только один главный герой – Верховный, он считает, что ты будешь мешать ему", - говорит Кривонос.

Он добавляет, что имеет приказ о своем назначении, но приказа об отмене этого приказа у него нет.

"ГБР возбудило против меня искусственное дело, меня обвиняют в том, что я делал все необходимое для защиты Украины, в то время как Верховный главнокомандующий, который провалил организацию обороны Украины, давал только интервью из подвала. Это большой стыд для страны, это позор... Насколько же низка мораль у нашего руководства. Наверное, так принято в "Квартале". Это дело - пятно не на мне, а на Зеленском", - подытожил украинский генерал.

К слову, ко дню незалежности Зеленский раздал огромное количество госнаград, в том числе двоим из "Квартала".

Теги: Украина, ВСУ, Владимир Зеленский



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