ГБР Украины возбудило уголовное дело против генерала - оппонента Зеленского

ГБР Украины возбудило уголовное дело против бывшего заместителя секретаря СНБО генерала Сергея Кривоноса, которого 11 августа раскритиковал Владимир Зеленский за то, что Кривонос комментировал действия военного командования.

Зеленский назвал такие комментарии безответственными. И результат не заставил себя ждать. Известный украинский журналист и пропагандист Юрий Бутусов сообщил, что Кривоноса проверяют на причастность к выдаче незаконных приказов при организации обороны аэропорта Жуляны в первые недели российской военной операции. Указание о возбуждении дела дал сам Зеленский, уверен Кривонос.

Он обвиняется в незаконной обороне аэропорта. Подтекст в том, что до начала военной операции России он был уволен из армии за критику бездействия Зеленского в сфере обороны: в ВСУ не хватало личного состава, выплаты задерживались, а руководство отчитывалось об успехах. После продвижения российских войск к Киеву он получил устный приказ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного руководить обороной Жулян. Его действия были одобрены, и 13 марта Залужный подписал приказ о его зачислении на военную службу и подтвердил полномочия по обороне Жулян. Но в конце марта он узнал, что это приказ отменен Зеленским.

"Я узнал в руководстве ВСУ, что сделано это по приказу Верховного главнокомандующего. Мне сказали прямо мои источники: "Наверху полагают, что скоро будет победа, и после войны должен быть только один главный герой – Верховный, он считает, что ты будешь мешать ему", - говорит Кривонос.

Он добавляет, что имеет приказ о своем назначении, но приказа об отмене этого приказа у него нет.

"ГБР возбудило против меня искусственное дело, меня обвиняют в том, что я делал все необходимое для защиты Украины, в то время как Верховный главнокомандующий, который провалил организацию обороны Украины, давал только интервью из подвала. Это большой стыд для страны, это позор... Насколько же низка мораль у нашего руководства. Наверное, так принято в "Квартале". Это дело - пятно не на мне, а на Зеленском", - подытожил украинский генерал.

К слову, ко дню незалежности Зеленский раздал огромное количество госнаград, в том числе двоим из "Квартала".