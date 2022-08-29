29 Августа 2022
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Армия и ВПК За рубежом
черное море (2008) | Фото: Накануне.ru

Новейший британский авианосец сломался по дороге на свои первые военные учения в США

Самый большой британский военный корабль, новейший авианосец "Принц Уэльский" ("HMS Prince of Wales ") сломался у южного побережья острова, когда направлялся на учения в США, передает Sky News.

По данным официального представителя королевского флота, один из двух имеющихся у Великобритании авианосцев столкнулся с "технической проблемой", сейчас идет обследование судна. Сейчас он стоит на якоре юго-восточнее острова Уайт.

Авианосец встал на военное дежурство только в прошлом году. Его строительство обошлось в 3 млрд фунтов стерлингов.

По данным специализированного сайта о военной отрасли Navy Lookout сообщил, техническая неисправность может оказаться весьма значительной.

Если поход все же состоится, "Принц Уэльский" посетит Нью-Йорк, Галифакс в Канаде, а также Карибский бассейн. На борту авианосца истребители пятого поколения F-35, а также беспилотники.

Теги: авианосец, великобритания, поломка, учения



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