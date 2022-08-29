29 Августа 2022
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Тольятти, указатель (2022) | Фото: Накануне.RU

"АвтоВАЗ" вернулся к "пятидневке"

С 29 августа все предприятия и дочерние общества группы "АвтоВАЗ", включая завод "ЛАДА-Ижевск", перешли "пятидневку". При этом в автосборочном комплексе завода в Тольятти введена шестидневная рабочая неделя со скользящим выходным днём, сообщает предприятие.

"Сегодня мы перешли на полноценный пятидневный график работы, а автосборочный комплекс в Тольятти будет работать шесть дней в неделю со скользящим выходным днем. Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили LADA, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России. С начала осени мы также откроем дополнительный набор персонала на наши сборочные линии в Тольятти", - сказал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

Напомним, на фоне запуска программы льготного кредитования выяснилось, что ежемесячный платёж по такому займу сопоставим с ипотечным в докризисное время.

Теги: АвтоВАЗ, пятидневка, завод



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