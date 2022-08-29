29 Августа 2022
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Образование Свердловская область
Проект школы № 41 на ул. Котельникова, 5 в Екатеринбурге (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Первую школу на условиях ГЧП в Екатеринбурге возведет "Атомстройкомплекс"

"Атомстройкомплекс" построит в Екатеринбурге первую школу на условиях государственно-частного партнерства. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, соответствующее концессионное соглашение о строительстве школы на 925 мест заключено с министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

Распоряжение о заключении концессии ранее подписал губернатор Евгений Куйвашев. Новая школа №41 на улице Котельникова, 5, будет построена и введена в эксплуатацию до конца 2023 года. Стоимость проекта составляет 1,7 миллиарда рублей, в том числе 433 миллиона 809 тысяч рублей – субсидия из федерального бюджета.

"Строительство новых школ имеет большое значение для нашего региона. Старая школа на этом месте была снесена в 2019 году. Новое здание будет отвечать всем современным требованиям образовательной системы", - заявил министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

Проект школы № 41 на ул. Котельникова, 5 в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Генеральный директор "Атомстройкомплекса", председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев отметил, что инструменты государственно-частного партнерства позволяют нарастить темпы и качество строительства объектов соцсферы.

"Строительство школы в рамках государственно-частного партнерства – это не только возможность ускорить появление нужных уральцам объектов и содействовать комплексному развитию территорий. Это еще и эффективный, прогрессивный способ организации работ, когда за весь цикл – от проектирования и строительства до эксплуатации – ответственность несет одна квалифицированная, опытная организация, что обуславливает надежность и качество применяемых решений. Мы приложим все усилия к тому, чтобы новый успешный опыт строительства в рамках ГЧП удалось тиражировать", - прокомментировал Валерий Ананьев.

Проект школы № 41 на ул. Котельникова, 5 в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Теги: школа, Атомстройкомплекс, Екатеринбург



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