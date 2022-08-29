Турция в пять раз увеличила плату за проход по черноморским проливам

Турция в пять раз увеличила плату за проход по проливам Босфор и Дарданеллы. Власти утверждают, что сделали это на законном основании – в соответствии с правами, предоставленными Турции Конвенцией Монтрё. Страна отменяет 75% скидку, которая была установлена в 1983 году. Бюджет за счет этого нововведения может пополниться на $200 млн ежегодно, пишет газета Sabah.

Издание отмечает, что размер транзитной пошлины все эти годы был несправедливым. Стоимость прохода через проливы была фиксированной – равной стоимости так называемого "жерминального франка" (отношение золота к франку в 1983 году, 1 золотой франк – $0,8). Все эти 39 лет индексация не проводилась, а инфляция в мире только увеличивалась.

Теперь плата будет взиматься в долларах и составит $4 за тонну.

Согласно Конвенции Монтрё, Турция может взимать оплату за работу маяков, спасательных и медицинских судов в проливах.

Новые правила начнут действовать с 7 октября.