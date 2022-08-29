Турпоток в Свердловскую область планируют увеличить до 3,5 млн человек к 2030 году

В Свердловской области разрабатывается стратегия развития промышленного туризма до 2025 года. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Проект стратегии был презентован на заседании совета по развитию туризма под руководством заместителя губернатора Дмитрия Ионина. По его словам, развитие промышленного туризма станет одним из инструментов достижения главной задачи в отрасли – увеличения турпотока в Свердловскую область к 2030 году до 3,5 млн человек.

Стратегия содержит 10 основных направлений. Так, планируется в течение трех лет увеличить минимум до 30 число промпредприятий, которые будут принимать туристические группы. Запланировано создание центра компетенций по ревитализации промышленных территорий в креативные пространства. Ожидается разработка профориентационной программы в рамках комплексного проекта в сфере детско-юношеского и образовательного туризма и разработка новых региональных и межрегиональных туристских маршрутов.

Ранее три действующих свердловских промпредприятия вошли в федеральный онлайн-путеводитель промышленного туризма: это Северский трубный завод в Полевском, Уралхиммаш в Екатеринбурге и ЕВРАЗ-НТМК в Нижнем Тагиле.