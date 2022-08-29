Times: У Британии до конца года закончатся средства на военную помощь Украине

Финансовая поддержка Украины со стороны Великобритании иссякнет уже к концу года, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источник в британском минобороны.

Кроме того, по его словам, у Британии заканчивается вооружение, которое она может поставить Киеву, пишет Regnum.

Все это, отмечает Times, поставит перед сложным выбором будущего премьер-министра, который придет на смену Борису Джонсону 6 сентября.

Ранее в Минобороны ФРГ сообщили, что правительство Германии не может больше поставлять вооружение Украине из собственных запасов. Представитель министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт отметил, что бундесвер больше нельзя ослаблять.