29 Августа 2022
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Армия и ВПК За рубежом
Флаг Великобритании (2022) | Фото: Francisco Seco/AP/TASS

Times: У Британии до конца года закончатся средства на военную помощь Украине

Финансовая поддержка Украины со стороны Великобритании иссякнет уже к концу года, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источник в британском минобороны.

Кроме того, по его словам, у Британии заканчивается вооружение, которое она может поставить Киеву, пишет Regnum.

Все это, отмечает Times, поставит перед сложным выбором будущего премьер-министра, который придет на смену Борису Джонсону 6 сентября.

Ранее в Минобороны ФРГ сообщили, что правительство Германии не может больше поставлять вооружение Украине из собственных запасов. Представитель министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт отметил, что бундесвер больше нельзя ослаблять.

Теги: великобритания, украина, военная помощь



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