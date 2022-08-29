В Польше 13 тысяч человек записались добровольцами на военную службу

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на добровольную военную службу в стране записались уже более 13 тысяч человек. Об этом он сказал на местном телевидении.

Официально речь не идет о добровольцах, вызвавшихся воевать на стороне ВСУ против России. Весной в Польше был принят закон "О защите Родины", который ввел новый вид военной службы – добровольную военную службу. Пройти ее может каждый, кто раньше не служил в армии. После этой службы можно пройти военную подготовку и остаться в резерве или вступить в профессиональную армию. Закон направлен на увеличение численности польской армии.

"Надеемся, что в сентябре, октябре и ноябре заявок будет больше. В этом году у нас подготовлено 15 тысяч мест. В случае необходимости мы создадим дополнительные. Мы хотим, чтобы как можно больше людей прошли обучение, чтобы они могли использовать оружие, чтобы были хорошо организованы", – сказал Блащак.

Вице-премьер, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил прошлом году, что Польша находится на границах НАТО и должна уметь эффективно обороняться сама, потому что механизм приведения в действие сил альянса требует времени.

В начале августа президент Польши Анджей Дуда призвал усилить оборону из-за "агрессивной" России.