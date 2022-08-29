Бывшего замглавы Магнитогорска будут судить за взятки

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Магнитогорска Валерия Измалкова, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, в 2015-2016 гг. он получил взятки в сумме более 1,5 млн рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, в ходе расследования уголовного дела следователем арестовано имущество обвиняемого на сумму более 15 млн рублей.