29 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Бывшего замглавы Магнитогорска будут судить за взятки

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Магнитогорска Валерия Измалкова, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, в 2015-2016 гг. он получил взятки в сумме более 1,5 млн рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, в ходе расследования уголовного дела следователем арестовано имущество обвиняемого на сумму более 15 млн рублей.

Теги: Валерий Измалков, взятка, уголовное дело,



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