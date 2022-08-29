29 Августа 2022
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Алексей Вихарев (2022) | Фото: Накануне.RU

Алексей Вихарев поддержал два праздника для школьников в преддверии 1 сентября

Депутат Екатеринбургской городской думы, глава медицинской фракции Алексей Вихарев поддержал сразу два праздника для школьников в преддверии нового учебного года.

Жильцы дома по ул. Стачек, 55 весело с аниматорами, аквагримом, шоу мыльных пузырей и огня провожали уходящее лето. Для ребят также выступили творческие коллективы. Особое внимание на празднике уделили первоклассникам, по просьбе ТСЖ Алексей Вихарев предоставил для них школьные наборы, в которых есть все необходимые канцелярские принадлежности, об этом парламентарий рассказал в своем телеграм-канале.

Детский праздник, дети, праздник двора, мыльный пузырь(2022)|Фото: Алексей Вихарев

(2022)|Фото: Алексей Вихарев

В Уральском центре народного искусства им. Е. П. Родыгина прошёл районный праздник "1 раз – в первый класс". Концертную программу для родителей и будущих первоклашек организовал Координационный Совет профсоюзных организаций Орджоникидзевского района. Творческие коллективы района подарили ребятам хорошее настроение и заряд бодрости, а от Алексея Вихарева им вручили воздушные шары.

Напомним, ранее Алексей Вихарев проверил, как идёт капитальный ремонт в гимназии № 99. От старого здания, которое было построено в 1953 году, остались только стены. На школе заменена кровля, внутри меняют окна, двери, систему вентиляции, канализацию, отопление. Также в гимназии проведена перепланировка, благодаря этому в образовательном учреждении появился актовый зал на 120 мест. Работы должны закончить к 31 декабря этого года.

Теги: Алексей Вихарев, школьник



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