29 Августа 2022
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Авиакомпания Ямал самолёты Рощино Тюмень (2019) | Фото: Накануне.RU

15 авиакомпаний получат субсидии из федерального бюджета

Озвучены авиакомпании и маршруты, которые получат финансовую поддержку от Росавиации. Речь идёт о субсидиях из федерального бюджета, их выделят уже в этом году.

Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, принявших участие в конкурсном отборе. В перечень включены 49 новых направлений, сообщает Росавиация.

В отборе приняли участие 16 авиакомпаний. Дополнительные соглашения о предоставлении в 2022 г. субсидий будут заключены с 15-ю перевозчиками. В список попали "Аэрофлот", "Сибирь", "Ямал", "ЮТэйр".

Теги: Росавиация, ЮТэйр, Ямал, Аэрофлот



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