В МВД Австрии не подтвердили сообщения о смерти предполагаемой убийцы Дугиной

МВД Австрии не подтвердило информацию о смерти Натальи Вовк, которую российские спецслужбы считают исполнителем убийства политолога и журналиста Дарьи Дугиной.

"Мы можем сообщить, что такой случай неизвестен в Австрии", — сказали ТАСС в ведомстве.

Ранее австрийское издание Exxpress сообщило, что Вовк якобы была обнаружена мертвой на съемной квартире. Отмечалось, что женщину нашли с 17 ножевыми ранениями. Издание ссылалось на сообщение, которое "распространяется в Telegram", пишет Regnum.

Напомним, Вовк, по данным ФСБ, после совершения убийства выехала в Эстонию. Позднее венский отель Ibis Wien Hauptbahnhof подтвердил информацию о том, что в одном из номеров останавливалась женщина, похожая на Вовк. Сообщалось, что гражданка Украины, подозреваемая в убийстве Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи РФ.