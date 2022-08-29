В Пермском крае разыскивают двух заключенных: грабителя и убийцу

В Пермском крае разыскивают двух заключенных. Ориентировки распространили в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Один из осужденных, 30-летний уроженец Частинского района, отбывал срок за убийство, второй 21-летний житель Березников - за грабеж. Информацию об отсутствии заключенных в колонии подтвердили в региональном ГУФСИН. В ведомстве уточняют, что пропавшие заключенные были переведены из колоний строгого и общего режимов в колонию-поселение.

"27 августа в 8.50 на участке колонии-поселения при ИК-38 в городе Березники выявлено отсутствие осужденных Т. и Б. Ранее осужденный Т. отбывал наказание в колонии строгого режима, но в соответствии с решением суда 6 октября 2021 года переведен на участок колонии-поселения. Второй осужденный, Б., ранее отбывал наказание в колонии общего режима, но в соответствии с решением суда 2 февраля 2022 года переведен на тот же участок колонии-поселения", - говорится в сообщении.

В колонии-поселении действует другой режим: на участке нет охраны, допускается свободное пользование деньгами, ношение гражданской одежды. Также узникам позволено в часы от подъема до отбоя свободно перемещаться и с разрешения администрации участка колонии-поселения передвигаться без надзора за пределами колонии, но в пределах муниципалитета, на территории которого расположен участок колония-поселения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо учебы.

Сейчас заключенных ищут.